تشييع شهداء البو دور في تكريت

تشييع شهداء البو دور في تكريت
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 بغداد/شبكة اخبار العراق- جرت اليوم مراسم تشييع شهداء البو دور في محافظة صلاح الدين، بحضور وزير الداخلية عثمان الغانمي.وكشفت قيادة العمليات المشتركة، بوقت سابق اليوم، مهام الوفد الامني الذي وصل محافظة صلاح الدين.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، بحسب الوكالة الرسمية، إنه ” بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي  وصل وفد امني الى محافظة صلاح الدين برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري لتحقيق عدة مهام”.واضاف ان ” الهدف الاول من الزيارة الوقوف على اسباب الحادث الاجرامي الذي وقع في قرية البو دور بمنطقة العوينات التابعة لمدينة تكريت وكذلك للاطلاع على نتائج التحقيق الخاصة بالاعتداء الاجرامي ومواجهة اي تهديد من عناصر داعش قد يكونوا متواجدين في مناطق معينة واتخاذ اجراءات بحقهم”.واشار  الخفاجي   الى ان ” السبب الاخر هو زيارة ذوي الضحايا وحضور مجلس العزاء وتعزيتهم”، مبينا ان ” الوفد سيطلع ايضا على الوضع الامني في المحافظة”.واوضح ان “هذا العمل الاجرامي نفذه ارهابي من داعش لكن بدوافع جنائية انتقامية بعد ان رفض اهالي القرية عودته بينهم ولكنها تبقى الجريمة ضمن الارهاب الذي تمارسه عصابات داعش”.وشدد الخفاجي على ان ” القوات الامنية لديها عمل كبير ستقوم به في الايام القليلة المقبلة ضد تواجد هذه العصابات الارهابية”.

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