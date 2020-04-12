تصريحات فقط..سائرون لن تمر حكومة الكاظمي إذا جاءت وفق المحاصصة!

تصريحات فقط..سائرون لن تمر حكومة الكاظمي إذا جاءت وفق المحاصصة!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن تحالف “سائرون”، بدر الزيادي، الأحد، إن التشكيلة الحكومية لرئيس مجلس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، سيكون موقفها صعب داخل مجلس النواب إذا تشكلت وفق المحاصصة.وذكر الزيادي في حديث صحفي، إن “هدف تحالف سائرون واضح من البداية، وهو أن تكون الحكومة مستقلة”، مبيناً أن “هذا المنهج ثابت ونسير عليه”.وأعرب الزيادي عن امله بأن “تكون التشكيلة الوزارية للكاظمي، بعيدة عن المحاصصة وضغوط الكتل السياسية، من أجل تمريرها بسهولة داخل مجلس النواب”.وبين، أن “التشكيلة الحكومية إذا كانت وفق المحاصصة بالتأكيد سيكون موقفها صعب داخل البرلمان”.وفي يوم الخميس الماضي، كلف الرئيس برهم صالح، الكاظمي، بتشكيل الحكومة بعد إعلان رئيس الوزراء المكلف السابق عدنان الزرفي، اعتذاره عن المهمة لأسباب “داخلية وخارجية” لم يفصح عنها.والكاظمي محسوب على حزب الدعوة هو الذي عينه على رئاسة جهاز المخابرات.

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