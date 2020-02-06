تصريحات فقط .. مكتب يونامي يدين أحداث النجف

تصريحات فقط .. مكتب يونامي يدين أحداث النجف
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت بعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي”، الخميس، على الأحداث التي شهدتها ساحة الصدرين في النجف.وقالت رئيسة البعثة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينس بلاسخارت: “ندين بشدة أعمال العنف والعدد الكبير من الضحايا في النجف الليلة الماضية”.وأضافت بلاسخارت: “يجب ضمان حماية المتظاهرين المسالمين في جميع الأوقات، وليس عندما يفوت الأوان”.

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