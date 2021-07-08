تصريح لفائق زيدان “ضاع بيه الخيط والعصفور”

تصريح لفائق زيدان “ضاع بيه الخيط والعصفور”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، عن صدور مذكرات قبض بحق قتلة هشام الهاشمي والمتظاهرين، فيما اشار الى ان القضاء “لم يرضخ” لأي ضغط في قضية قاسم مصلح لانه بريء!!!!!.وقال زيدان في تصريح للوكالة الرسمية، إن “القضاء اصدر مذكرات قبض بحق متهمين بقتلة هشام الهاشمي”، مبينا ان “بعض قضايا قتلة المتظاهرين انجزت منها صدور أحكام الإعدام بحق ضباط”.واضاف أن “القضاء لم يرضخ لأي ضغط في قضية قاسم مصلح!!!!”.

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