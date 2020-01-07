تصورات ما بعد الكارثة الإقتصادية المقبلة

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
صالح:عدم وجود حماية لأموال العراق في منطقة الولاية القضائية الأمريكية
كعادتها بدون ذكر الأسماء..النزاهة:صدور حكم بالسجن بحق مدراء في الشركة العامة لتجارة السيارات
عبد المهدي للسفير الصيني:سنعمل على تمرير الإتفاقيات التي وقعت معكم
الصين ترفض فرض أمريكا عقوبات اقتصادية على العراق
مصرف الرافدين يؤكد على التزامه بدفع رواتب المتقاعدين خارج العراق
-
- رياضية
- تحقيقات
إيران لميليشياتها وأحزابها في العراق..لاخير فيكم
السوداني مرفوض شعبيا رغم إصرار صالح والحلبوسي والأحزاب ومن ورائهم إيران على ترشيحه لرئاسة الوزراء
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
متظاهروا العراق:السيستاني صمام أمان لحكومات الفساد
مرجعية السيستاني ترفض اِسقاط نظام الفساد والخيانة
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
شباب ميسان الثائر يغلقون مكتب التلفزيون الرسمي في المدينة
-
- اذاعة INN