تظاهرات في أربيل والسليمانية بسبب فساد حكومة الإقليم

تظاهرات في أربيل والسليمانية بسبب فساد حكومة الإقليم
آخر تحديث:

أربيل/ شبكة أخبار العراق- تظاهر العشرات من المواطنين ليلة أمس في شارع 100 بمدينة أربيل، احتجاجا على إزالة الحكومة المحلية للبسطات التي يعملون بها.وقال مراسل شبكة أخبار العراق، إن، الشرطة وقوات الأمن فرقت التظاهرات بقوة، فيما يستعد أهالي السليمانية للخروج بتظاهرات في عدد من مناطق المحافظة.وأضاف أن، المواطنين هددوا بقطع الطريق الرابط بين السليمانية وكركوك، وطرق حلبجة_سليمانية، بسبب عدم توزيع رواتب الموظفين حتى الآن، والصعود الكبير في أسعار الوقود.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *