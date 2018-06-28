تظاهرة تركمانية وسط كركوك للمطالبة بالعد والفرز اليدوي الكلي
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كركوك/شبكة أخبار العراق- اعلن رئيس الجبهة التركمانية العراقية ارشد الصالحي، الخميس، عن تظاهر المئات من التركمان وسط محافظة كركوك لمطالبة مفوضية الانتخابات باعتماد العد والفرز “الكلي وليس الجزئي”، فيما هدد بـ”موقف تصعيدي” في حال عدم الاستماع لطلباتهم.وقال الصالحي في حديث صحفي: إن “المئات من التركمان تجمعوا قرب مبنى المحافظة مطالبين مفوضية الانتخابات باعتماد العد والفرز الكلي لا الجزئي بسبب الوضع الخاص في كركوك، ولعدم استلامنا النتائج، ولوجود ملابسات بعدم ارسال (سيدي رام) من محطات كركوك الى المكتب الوطني حتى يتستنى لنا تقديم الطعون بالصناديق المشكوك وغير المشكوك فيها”.وأضاف الصالحي،”كذلك قيام موظفي مفوضية كركوك المنتمين الى الاحزاب السياسية باعطاء استمارات ١١٠ لعام ٢٠١٤ والتي أقرت المفوضية السابقة بانها غير مستوفية الشروط القانونية وهي لا تؤخذ بنظر الاعتبار، لذلك تأخر مراقبو الكيانات السياسية التركمانية والعربية وبعض الاطراف الكردية بتقديم الشكاوى”.وحذر الصالحي من أن “التركمان سيكون لهم موقف تصعيدي في حال عدم استماع مفوضية الانتخابات لصوت التركمان والعرب في اعتماد العد والفرز الكلي”.