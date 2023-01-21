تظاهرة شعبية أمام مبنى البرلمان ضد الحلبوسي

تظاهرة شعبية أمام مبنى البرلمان ضد الحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  توقع النائب المبعد من البرلمان ليث الدليمي، السبت، استمرار التصعيد الشعبي ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بسبب استمراره في سياسة الاقصاء والفساد. وقال الدليمي في تصريح خلال مشاركته بتظاهرة شعبية ضد الحلبوسي اليوم في الرمادي، إن “الجماهير تظاهرت ضد سياسة الحلبوسي ومن اجل  مطالبة القضاء والحكومة بإعادة الاصوات التي سرقها رئيس البرلمان”.  واضاف ان “استمرار الحلبوسي بسرقة الاصوات والتخلص من الخصوم غير ممكن وسيزيد من ازمة البيت العراقي والمكون السني على وجه الخصوص”. وتظاهر الالاف من ابناء عشائر  حزام بغداد، اليوم السبت، أمام مبنى البرلمان ضد رئيس مجلس النواب وسياساته ضد ممثليهم.

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