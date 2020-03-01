تظاهرة لإصحاب الشهادات العليا في ديالى

بعقوبة/شبكة أخبار العراق- تظاهر العشرات من اصحاب الشهادات العليا في ديالى، الأحد (01 آذار، 2020) أمام مبنى ديوان المحافظة للمطالبة بالتعيين.

وقال فؤاد علي احد المتظاهرين في حديث صحفي، إن “العشرات من اصحاب الشهادات العليا خرجوا في تظاهرة سلمية امام ديوان محافظة ديالى ببعقوبة رافعين لافتات تطالب بحقوقهم وهي توفير التعيينات لهم”، لافتا الى ان “التظاهرة تعبر عن هموم المئات من اصحاب الشهادات العليا الذين تقطعت بهم السبل في رحلة البحث عن الوظائف “.

واضاف علي، ان “التظاهرات سوف تستمر الى اجل غير مسمى، لحين حسم ملف تعيين اصحاب الشهادات باعتباره ابسط حقوقهم”، داعيا “الجهات الحكومية الى ضرورة التفاعل الايجابي مع حقوق شريحة مهمة من المجتمع قضت اكثر من 20 سنة في الدراسة وفي نهاية المطاف تجد نفسها عاطلة عن العمل “.