تظاهرة لطلبة الكليات في أربيل ضد فساد حكومة الإقليم

تظاهرة لطلبة الكليات في أربيل ضد فساد حكومة الإقليم
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- تظاهر المئات من طلبة الكليات، الخميس، أمام كلية الإدارة والاقتصاد وسط محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق.وقال شهود عيان لشبكة أخبار العراق، إن “المئات من الطلبة تظاهروا، ظهر اليوم، أمام كلية الإدارة والاقتصاد في شارع 60 وسط أربيل”، مبينا أن “القوات الأمنية اضطرت لقطع جانب من الشارع”.وأضاف الشهود، أن “التظاهرات تأتي تنديدا بالقمع الذي تعرض له المتظاهرون في محافظة السليمانية خلال الأيام الماضية”.وتشهد مدن إقليم كردستان العراق منذ خمسة أيام تظاهرات احتجاجية واسعة بدأت بطلبة الجامعات وامتدت الى باقي الشرائح، فيما شنت قوات الاسايش حملة اعتقالات واسعة طالت ناشطين ومتظاهرين.وكان مصدر مطلع قال في قت سابق من اليوم، بأن قوة مسلحة مجهولة قامت باختطاف أربعة صحفيين واقتيادهم الى أماكن مجهولة.

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