تعاون عراقي أردني في مكافحة المخدرات

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تحالف الانبار:المشاركة الانتخابية في المحافظة ستكون ضعيفة جداً
العصائب تطالب الحكومة والقضاء بإصدار أمر قبض بحق الكاظمي بجريمة الفساد
وزارة الزراعة:الجفاف في العراق وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنه
السوداني يوجه مكاتب إعلام الوزارات بمدح الحكومة وبرنامجها
المالكي والسوداني يؤكدان على حماية المصالح الإيرانية في العراق
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وزارة الزراعة:الجفاف في العراق وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنه
محافظ البنك المركزي:لا صندوق سيادي في ظل عجز الموازنة الحالية
استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في ظل حكومة السوداني الإطارية
الخزانة الأمريكية:(33 مليار دولار) حيازة العراق من سندات الخزانة لشهر حزيران الماضي
مصدر سياسي:أكثر من (950) مليار دولار حجم المال العام المسروق من قبل زعماء الطبقة السياسية
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- تحقيقات
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
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- متابعات خاصة
طعن العراق في ظهره من قبل الكويت لن يمر ولن ينسى
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
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- منوعات
الحكومة التركية تستعد لزلزال اسطنبول وممثل مشهور يغادرها
إيطاليا..العثور على سفينة شحن رومانية يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد
في ولاية أمريكية ..”برغر كينغ”.. من سلة المهملات إلى أطباق الزبائن
أصحاب المليارات يجتمعون في ولاية أيداهو الأمريكية لعقد الصفقات
ممثلون أميركيون يهددون بالإضراب مقابل صرف حقوقهم المالية
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- صورة وتعليق
مصدر سياسي:أكثر من (950) مليار دولار حجم المال العام المسروق من قبل زعماء الطبقة السياسية
خبير اقتصادي:تركيا تفرض على العراق(6) شروط مقابل إعادة تصدير النفط عبر مينائها
مصدر سياسي:السوداني يهب النفط العراقي إلى لبنان مجاناً بأمر إيراني
مصدر حكومي:إعفاء وتدوير (57) مديراً عاماً
أسأل صديقك الحميم الخزعلي..السوداني يطالب بإعادة المواد المسروقة من مصفى بيجي؟!
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- اذاعة INN