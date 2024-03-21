تعاون عسكري بين العراق وكوريا الجنوبية

تعاون عسكري بين العراق وكوريا الجنوبية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصل وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي، اليوم الخميس، إلى جمهورية كوريا الجنوبية، والتقى خلال الزيارة التي يجريها الى “سيول” بنظيره الكوري الجنوبي “شين وون-سيك”.وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان اليوم، أنه جرى خلال اللقاء، بحث التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات بين جمهوريتي العراق وكوريا الجنوبية.ورافق الوزير في زيارته عدد من كبار القادة والضباط في وزارة الدفاع، وفقا للبيان.

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