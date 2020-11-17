تعاون عملياتي وصيانة أنظمة الطيران بين العراق وإيران

بغداد/شبكة أخبار العراق- ناقش العراق وإيران، اليوم الثلاثاء (17 تشرين الثاني 2020)، صيانة أنظمة الطيران في البلدين وكذلك محاربة الإرهاب، ومهددي أمن البلدين.وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إيرنا”، أن “قائد القوة الجوية للجيش الإيراني، العميد الطيار، عزيز نصیر زاده، التقى نظيره العراقي، اللواء الطيار، شهاب جاهد وبحث الجانبان حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي”.وأشارت إلى أن “الجانبين أكدا خلال اللقاء في طهران، ضرورة تعزيز مجالات تعاون العملياتي المشترك والتقني، وصيانة أنظمة الطيران، وتدريب القوى العاملة في هذا المجال”.وأضافت، أن “نصير زاده، واللواء الطيار شهاب جاهد علي، ناقشا تعزيز التعاون العملياتي في محاربة الجماعات التكفيرية الإرهابية والجماعات التي تهدد أمن البلدين”.