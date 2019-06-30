تعرف على أهم مباريات اليوم

تعرف على أهم مباريات اليوم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تستكمل اليوم الأحد لقاءات دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو و19 يوليو الجاري.وتقام اليوم مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لحساب المجموعتين الأولى والثانية، مع ضمان منتخب مصر التأهل إلى الدور ثمن النهائي، ولكن زملاء محمد صلاح بحاجة إلى تحقيق نتيجة إيجابية على حساب المنتخب الأوغندي من أجل الحصول على الصدارة وتجنب الطريق الصعب في الكان.مصر تملك 6 نقاط، مقابل 4 لفريق المدرب الفرنسي المميز سيباستيان دوسابر، أوغندا، نقطة لزمبابوي ولا رصيد من النقاط لجمهورية الكونغو.وفي المجموعة الثانية، ضمنت نيجيريا التأهل ولكنها لم تضمن الصدارة، حالها كحال مصر، ولم تقدم نسور نيجيريا حتى الآن العروض المقنعة، ولكنها تلعب على طريقة “إخطف وإجري” !، أي أنها تفوز دون أداء يليق بأسماء نجومها.6 نقاط لنيجيريا، مقابل 4 لمدغشقر، نقطة لغينيا وبوروندي تتذيل المجموعة برصيد صفري من النقاط.مدغشقر تواجه نيجيريا وتلعب بوروندي ضد غينيا، في حين تصطدم مصر بأوغندا، في أول اختبار حقيقي لفريق المدرب أجيري، وتقابل زمبابوي جمهورية الكونغو.وفي الكونكاكاف الكأس الذهبية 2019، تلعب جامايكا مع بنما في الدور ربع النهائي من المسابقة مساء اليوم.وفي يورو الشباب، بطولة أوروبا تحت 21 عاماً، تقام المباراة النهائية المرتقبة نظراً لقيمة منتخبي إسبانيا وألمانيا على ملعب الفريولي، ويطمح سيبايوس وزملاؤه في التتويج باللقب، ونفس الأمر ينطبق على الماكينات الألمانية التي تحوي تشكيلة أقل شهرة من نظيرتها الإسبانية.وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة .. الأحد 30 / 6 / 2019 بتوقيت مكة المكرمة (جرينتش +3) على النحو التالي:
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر ضد نيجيريا .. الساعة 7:00 مساءً على بي إن سبورتس ماكس
بوروندي ضد غينيا .. الساعة 7:00 مساءً على بي إن سبورتس ماكس
أوغندا ضد مصر .. الساعة 10:00 مساءً على بي إن سبورتس ماكس
زمبابوي ضد جمهورية الكونغو .. الساعة 10:00 مساءً على بي إن سبورتس ماكس
الكونكاكاف الكأس الذهبية 2019
جامايكا ضد بنما (ربع النهائي) .. الساعة 00:30 فجر الإثنين على سبورت تي في 1
منتخب إسبانيا ضد منتخب ألمانيا .. الساعة 9:45 مساءً على بي إن سبورتس 3

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