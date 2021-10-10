تعرف على تقرير شبكات المراقبة الانتخابية لغاية الساعة 1200

تعرف على تقرير شبكات المراقبة الانتخابية لغاية الساعة 1200
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  أصدرت شبكات المراقبة الانتخابية  تقريرا لعملية الاقتراع لغاية الساعة 1200 من اليوم كما في الصورة أدناه …

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