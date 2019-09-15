تعرف على جدول مباريات الدوريات الاوروبية لكرة القدم لهذا اليوم

تعرف على جدول مباريات الدوريات الاوروبية لكرة القدم لهذا اليوم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يشهد اليوم الأحد مجموعة كبيرة من المباريات المهمة والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية، عقب نهاية فترة الارتباطات الدولية.وتعد مواجهة واتفورد وأرسنال المباراة الأبرز في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يستضيف ديبورتيفو ألافيس، فريق إشبيلية الذي يسجل بداية قوية في الدوري الإسباني هذا الموسم.وفيما يلي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة .. الأحد 15 / 9 / 2019 بتوقيت مكة المكرمة (جرينتش +3) على النحو التالي:
جدول مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
بورنموث ضد إيفرتون .. الساعة 4:00 مساءً على بي إن سبورتس 2
جدول مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة 15 \ 9 \ 2019
واتفورد ضد أرسنال .. الساعة 6:30 مساءً على بي إن سبورتس 2
جدول مباريات اليوم في الدوري الإسباني
إيبار ضد إسبانيول .. الساعة 1:00 مساءً على بي إن سبورتس 3
ديبورتيفو ألافيس ضد إشبيلية .. الساعة 3:00 مساءً على بي إن سبورتس 3
سيلتا فيجو ضد غرناطة .. الساعة 5:00 مساءً على بي إن سبورتس 3
بلد الوليد ضد أوساسونا .. الساعة 7:30 مساءً على بي إن سبورتس 3
ريال بيتيس ضد خيتافي .. الساعة 10:00 مساءً على بي إن سبورتس 3
جدول مباريات اليوم في الدوري الإيطالي
جنوى ضد أتلانتا .. الساعة 1:30 مساءً على بي إن سبورتس 4
بريشيا ضد بولونيا .. الساعة 4:00 مساءً على بي إن سبورتس 8
بارما ضد كالياري .. الساعة 4:00 مساءً على بي إن سبورتس 1
سبال ضد لاتسيو .. الساعة 4:00 مساءً على بي إن سبورتس 4
روما ضد ساسولو .. الساعة 7:00 مساءً على بي إن سبورتس 4
هيلاس فيرونا ضد ميلان .. الساعة 9:45 مساءً على بي إن سبورتس 4
جدول مباريات اليوم في الدوري الألماني
هوفنهايم ضد فرايبورج .. الساعة 4:30 مساءً على بي إن سبورتس 5
بادربورن ضد شالكه 04 .. الساعة 7:00 مساءً على بي إن سبورتس 5
جدول مباريات اليوم في الدوري الفرنسي
نانت ضد ستاد ريمس .. الساعة 4:00 مساءً على بي إن سبورتس 6
سانت إتيان ضد تولوز .. الساعة 6:00 مساءً على بي إن سبورتس 6
موناكو ضد مارسيليا .. الساعة 10:00 مساءً على بي إن سبورتس 6.

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