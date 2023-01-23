تعرف على سعر صرف الدولار اليوم

تعرف على سعر صرف الدولار اليوم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- سجل سعر صرف الدولار ،اليوم الأثنين، 158500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 159000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 158000 دينار لكل 100 دولار.اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 160500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 160475 دينارا مقابل 100 دولار.

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