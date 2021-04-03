تعرف على شروط ميسي مقابل البقاء في نادي برشلونة

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
نائب:يمكن حسم التواجد الأمريكي من خلال تعديل الإتفاقية الإستراتيجية
الحراك الجديد:حكومة كردستان لن تلتزم بقانون الموازنة وضحكت على الغمان الشيعة
النهج الوطني يكشف عن مادة مضافة في قانون الموازنة قبل التصويت
الخارجية الأمريكية:نعمل مع العراق للوصول إلى استقلاله السياسي والاقتصادي
ائتلاف المالكي:سنقدم طعنا في 6 مواد من قانون الموازنة أمام المحكمة الاتحادية
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
الحراك الجديد:حكومة كردستان لن تلتزم بقانون الموازنة وضحكت على الغمان الشيعة
النهج الوطني يكشف عن مادة مضافة في قانون الموازنة قبل التصويت
الخارجية الأمريكية:نعمل مع العراق للوصول إلى استقلاله السياسي والاقتصادي
ائتلاف المالكي:سنقدم طعنا في 6 مواد من قانون الموازنة أمام المحكمة الاتحادية
نائب:تم إلغاء استقطاعات رواتب الرئاسات الثلاث وكبار المسؤولين
-
- رياضية
- تحقيقات
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
-
- متابعات خاصة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
-
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN