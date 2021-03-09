تعرف على منافسات الموسم الكروي لهذا اليوم

تعرف على منافسات الموسم الكروي لهذا اليوم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يشهد اليوم الثلاثاء، إقامة عدد من المباريات في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجاري 2020-2021، على رأسها مواجهة يوفنتوس ضد بورتو، وبوروسيا دورتموند ضد إشبيلية في دوري أبطال أوروبا.مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة ..
يوفنتوس X  بورتو  الساعة – 11 مساءً بتوقيت بغداد، على قناة bein sports Premium 1 .
بوروسيا دورتموند  X إشبيلية – 11 مساءً بتوقيت بغداد، على قناة bein sports Premium 2 .
مواعيد مباريات الدوري الهولندي ..
فينلو  X  سبارتا روتردام – الساعة التاسعة إلا ربعا بتوقيت بغداد.
مواعيد مباريات الدوري البرتغالي ..
سبورتينغ براغا X  فيتوريا غيماريش الساعة الواحدة إلا ربعا من صباح غد الاربعاء بتوقيت بغداد. انتهى 29/ع4

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