تعرّف على أسماء النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية

تعرّف على أسماء النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس النواب، اليوم الاثنين، اسماء ثمانية نواب لم يؤدوا اليمين الدستورية.وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان ، إن ” ثمانية اسماء من النواب الفائزين ممن لم يؤدوا اليمين الدستورية لغاية الجلسة 16 بتاريخ 6/12/2018 وهم : نوري كامل محمد حسن ، حيدر جواد كاظم العبادي ،اسعد عبد الامير عبد الغفار طعمة ، حسين جاسم ناصر حسين، راكان سعيد علي رضوان، عبد الحسين عبد الرضا باقر محمد، عطوان سيد حسن ثامر، قاسم محمد جلال حسين.

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