تعرّف على أهم المبارات المهمة لهذا اليوم

بغداد/شبكة أخبار العراق- ستكون أنظار عشاق كرة القدم موجهة بشكل خاص اليوم الثلاثاء إلى عدد من الملاعب العالمية التي ستحتضن عدد من المباراة الكبيرة في نهائيات كأس العالم للشباب تحت سن 20 عاماً ، والتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020.وتنطلق اليوم تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 من خلال إقامة ست مباريات ، ومن أبرز هذه المباريات تلك التي ستجمع بين منتخب تيمور الشرقية ومنتخب ماليزيا ، في حين سيلعب منتخب باكستان أمام على ميدانه أمام كمبوديا.وسيكون الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً من أبرز الأحداث في هذا اليوم ، حيث سيلعب المنتخب الأوكراني أمام إيطاليا في الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم ، فيما ستخوض الإكوادور مباراة صعبة أمام كوريا الجنوبية.وتبدأ في فترة مساء اليوم الثلاثاء الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية 2020 ، حيث ستقام 13 مباراة في شتى الملاعب الأوروبية ، ومن أبرز هذه اللقاءات بين منتخبي ألمانيا وإستونيا ، وأيضاً بين منتخبي إيطاليا والبوسنة والهرسك.وتستكمل اليوم منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات من بطولة كأس العالم للسيدات 2019 ، حيث سيلعب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام نظيره التايلاندي ، فيما سيخوض منتخب نيوزيلندا مباراة صعبة للغاية أمام المنتخب الهولندي.وبالإضافة إلى ذلك ، ستقام في فترة المساء عدد من المباريات الدولية الودية استعداداً للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2022 ، حيث سيلعب منتخب الأردن أمام إندونيسيا ، بينما تخوض كوريا الجنوبية اختباراً صعباً ضد إيران ، فيما تلعب كرواتيا ضد تونس.وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الموافق 11 / 06 / 2019 بتوقيت مكة المكرمة:- * كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً (الدور ثمن النهائي) أوكرانيا × إيطاليا .. الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD) الإكوادور × كوريا الجنوبية .. الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD) * التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020 (الجولة الرابعة من دور المجموعات) إذربيجان × سلوفاكيا .. الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD) المجر × ويلز .. الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD) روسيا البيضاء × إيرلندا الشمالية .. الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD) ألمانيا × إستونيا .. الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD) روسيا × قبرص .. الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD) بلجيكا × إسكتلندا .. الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD) اليونان × أرمينيا .. الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD) إيطاليا × البوسنة .. الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD) أندورا × فرنسا .. الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD) أيسلندا × تركيا .. الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD) * كأس العالم للسيدات (الجولة الأولى من مرحلة المجموعات) نيوزيلندا × هولندا .. الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD) تشيلي × السويد .. الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD) الولايات المتحدة × تايلاند .. الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD) * مباريات دولية ودية الجزائر × بوروندي .. الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD) الأردن × إندونيسيا .. الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD) كوريا الجنوبية × إيران .. الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD) الصين × طاجيكستان .. الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD) أوزبكستان × سوريا .. الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD) قيرغيزستان × فلسطين .. الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD) كرواتيا × تونس .. الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD) * بطولة كأس العراق (الدور نصف النهائي) الكهرباء × الطلبة .. الساعة 16:45 بتوقيت مكة المكرمة (العراق الرياضية) القوة الجوية × الزوراء .. الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة (العراق الرياضية) * تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 (الجولة الثانية) بروناي دار السلام × منغوليا .. الساعة 15:45 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD) تيمور الشرقية × ماليزيا .. الساعة 15:45 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD) باكستان × كمبوديا .. الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD)