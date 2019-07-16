تعرّف على أهم مباريات اليوم

تعرّف على أهم مباريات اليوم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- سيكون اليوم الثلاثاء مميز للغاية بما يتعلق بالأحداث الرياضية على صعيد مباريات كرة القدم ، والتي تنحصر في عدد من المباريات الودية والتصفيات التمهيدية المؤهلة إلى مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.وتبدأ اليوم مباريات الإياب من الجولة الأولى من التصفيات التمهيدية المؤهلة لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا من خلال إقامة خمس مباريات ، على أن تستكمل مباريات الجولة الأولى في يوم غدٍ الأربعاء حيث ستقام ثماني مباريات دفعة واحدة.وبالإضافة إلى ذلك ، ستقام في فترة مساء اليوم مباريات الإياب من الجولة الأولى من التصفيات التمهيدية المؤهلة إلى مرحلة المجموعات من الدوري الأوروبي للموسم 2019-2020 ، ومن أبرز هذه المباريات بين ملادوست بودجوريسا وسسكا صوفيا.وتنطلق في ساعات فجر الثلاثاء والأربعاء مباراة واحدة في الدور 32 من بطولة كأس الأرجنتين لكرة القدم ، حيث سيلعب خمنيسيا ميندوزا على ميدانه أمام ريفر بليت ، فيما تقام ظهر هذا اليوم الجولة 18 من الدوري الصيني من خلال إقامة ثلاث لقاءات.وانطلقت جولة نادي آرسنال الإنجليزي في الولايات المتحدة عندما لعب فجر اليوم أمام كولورادو رابيدز ، في حين ستقام اليوم عدد من المباريات الودية ومن أبرزها بورتو البرتغالي أمام فولهام الإنجليزي ، ودينامو دريسدين الألماني ضد باريس سان جيرمان.ومن ناحية أخرى ، فقد ألغيت المباراة بين روما الإيطالي وديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي في بطولة كأس الأبطال الدولية ، وبالتالي سيلعب فيورنتينا الإيطالي ضد ديبورتيفو جوادالاخارا في تمام الساعة الرابعة فجراً بتوقيت مكة المكرمة من يوم الأربعاء.
وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الموافق 16 / 07 / 2019 بتوقيت مكة المكرمة:-
* دوري أبطال أوروبا (إياب الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لدور المجموعات)
سكنديا (مقدونيا) × كاليو نوم (إستونيا) .. الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD)
فاليتا إف سي (مالطا) × ديديلانجي (لوكسمبرج) .. الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD)
هافنار بولتفيلاج (جزر فاروه) × هلسنكي (فنلندا).. الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD)
سرفينا زفيزدا (صربيا) × سدوفا (ليتوانيا) .. الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD)
فيرونيكيلي (كوسوفو) × ذا نيو سينتس (ويلز) .. الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD)
* الكأس الدولية للأبطال
فيورنتينا (إيطاليا) × ديبورتيفو جوادالاخارا (المكسيك) .. الساعة 04:00 من فجر يوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD)
* الدوري الصيني الممتاز (الجولة الثامنة عشرة)
كوانززهو آر أف × تيانجين تيدا .. الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة
شنجهاي شينهوا × هينان جياني .. الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة
جوانجزو إيفرجراند × داليان يفانج .. الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة
* الدوري الأوروبي (إياب الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لدور المجموعات)
بانانتس (أرمينيا) × تشوكاريتشكي ستانكوم (صربيا) .. الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD)
كلاكسفيك (جزر فاروه) × تراكاي (ليتوانيا) .. الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD)
ملادوست بودجوريسا (الجبل الأسود) × سيسكا صوفيا (بلغاريا) .. الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD)
* كأس الأرجنتين (الدور 32)
خمنيسيا ميندوزا × ريفر بليت .. الساعة 03:00 من فجر يوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD)
* كوبا سود أمريكانا (ذهاب الدور ثمن النهائي)
لا ايكوايداد (كولومبيا) × رويال باري (بوليفيا) .. الساعة 03:30 من فجر يوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD)
* مباريات دولية ودية – منتخبات
الهند × سوريا .. الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة (الفضائية السورية)
* مباريات دولية – أندية
دينامو دريسدين (ألمانيا) × باريس سان جيرمان (فرنسا) .. الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD)
سكونثورب يونايتد (إنجلترا) × باريس سان جيرمان (فرنسا) .. الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD)
دينامو دريسدين (إنجلترا) × ليستر سيتي (إنجلترا) .. الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD)
أوليمبياكوس (اليونان) × نوتينجهام فورست (إنجلترا) .. الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD)
بورتو ( البرتغال) × فولهام (إنجلترا) .. الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD).

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