تعرّف على أهم مباريات اليوم

بغداد/شبكة أخبار العراق- تقام اليوم الأحد، العديد من المباريات المهمة، أبرزها مباراة ريمس ضد باريس سان جيرمان في الظهور الأول للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولقاء برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني.مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بيرنلي x ليدز يونايتد في الساعة 4 عصرا بتوقيت العاصمة بغداد على قناة beIN Sports 2 HD Premium

توتنهام هوتسبيرx واتفورد الساعة 4 عصرا بتوقيت العاصمة بغداد على قناة beIN Sports 1 HD Premium

وولفرهامبتونx مانشستر يونايتد 6.30 مساءً بتوقيت العاصمة بغداد على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

برشلونة x خيتافي في الساعة 6 مساءً بتوقيت العاصمة بغداد على قناة beIN Sports HD 1

قادشx أوساسونا في الساعة 8.30 مساء بتوقيت العاصمة بغدادعلى قناة beIN Sports HD 4

رايو فاليكانوx غرناطة في الساعة 8.30 مساء بتوقيت العاصمة بغداد على قناة beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريدx فياريال في الساعة 11 مساء بتوقيت العاصمة بغداد على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

جنوى × نابولي في الساعة 7.30 مساء بتوقيت العاصمة بغداد على قناة Lega Serie A YouTube

ساسولو x سامبدوريا في الساعة 7.30 مساء بتوقيت العاصمة بغداد على قناة Sky Sport Calcio 1

ميلانx كالياري في الساعة 9.45 مساء بتوقيت العاصمة بغداد على قناة Lega Serie A YouTube

ساليرنيتاناx روما في الساعة 9.45 مساء بتوقيت العاصمة بغداد على قناة Sky Sport Calcio 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

يونيون برلينx بوروسيا مونشنغلادباخ في الساعة 4.30 مساء بتوقيت العاصمة بغداد

فولفسبورجx لايبزيج في الساعة 6.30 مساء بتوقيت العاصمة بغداد

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

تروا x موناكو في تمام الساعة 2 ظهرا بتوقيت العاصمة بغداد على قناة beIN Sports HD 2

أنجيهx رين في تمام الساعة 4 عصراً بتوقيت العاصمة بغداد على قناة beIN Sports HD 2

ليل x مونبيليه في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت العاصمة بغداد على قناة beIN Sports HD 2

ستاد ريمسx باريس سان جيرمان في الساعة 9.45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium . انتهى 29/ع4