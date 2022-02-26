تعرّف على أهم مباريات اليوم

تعرّف على أهم مباريات اليوم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تقام اليوم السبت العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، في مقدمتها لقاء إيفرتون ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، فضلا عن مباراتي الملكي ضد فاليكانو واتلتيكو مدريد مع سيلتا فيغو بالدوري الاسباني.
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
الترجي  X النجم الساحلي – الساعة 4 عصرا بتوقيت العاصمة بغداد على قناة  beIN Sports 3 HD
ساجرادا اسبيرانسا X بيترو أتلتيكو – الساعة 7 مساء بتوقيت العاصمة بغداد على قناة  beIN Sports 4 HD
جوانينج جالاكسي X شباب بلوزداد – الساعة 7 مساء بتوقيت العاصمة بغداد على قناة  beIN Sports 3 HD
الوداد X الزمالك – الساعة 10 مساء بتوقيت العاصمة بغداد على قناة  beIN Sports 4 HD
الأهلي X  صن داونز – الساعة 10 مساء بتوقيت العاصمة بغداد على قناة beIN Sports 3 HD
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ليدز يونايتد X توتنهام – الساعة 3.30 ظهرا بتوقيت العاصمة بغداد على قناة  beIN Sports 1 HD Premium
مانشستر يونايتد X واتفورد – الساعة 6 مساء بتوقيت العاصمة بغداد على قناة  beIN Sports 1 HD Premium
كريستال بالاس X بيرنلي – الساعة 6 مساء بتوقيت العاصمة بغداد على قناة  beIN Sports 2 HD Premium
برايتون  X أستون فيلا – الساعة 6 مساء بتوقيت العاصمة بغداد على قناة beIN Sports 3 HD Premium
برينتفورد X نيوكاسل يونايتد – الساعة 6 مساء
إيفرتون X مانشستر سيتي – الساعة 8.30 مساء بتوقيت العاصمة بغداد على قناة  beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ريال مايوركا X فالنسيا – الساعة 4 عصرا بتوقيت العاصمة بغداد على قناة beIN Sports HD 1
خيتافي X ألافيس – الساعة 6.15 مساء بتوقيت العاصمة بغداد على قناة beIN Sports HD 1
رايو فاليكانو X ريال مدريد – الساعة 8.30 مساء بتوقيت العاصمة بغداد على قناة  beIN Sports HD
أتلتيكو مدريد X سيلتا فيغو – الساعة 11:00 مساء بتوقيت العاصمة بغداد على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
ساليرنيتانا X بولونيا – الساعة 5 عصرا بتوقيت العاصمة بغداد
إمبولي X يوفنتوس – الساعة 8 مساء بتوقيت العاصمة بغداد
ساسولو X فيورنتينا – الساعة 10.45 مساء بتوقيت العاصمة بغداد
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بوروسيا مونشنغلادباخ X فولفسبورغ – الساعة 5.30 عصرا بتوقيت بغداد
باير ليفركوزن X أرمينيا بيليفيلد – الساعة 5.30 عصرا بتوقيت بغداد
فرايبورغ X هيرتا برلين – الساعة 5.30 عصرا بتوقيت العاصمة بغداد
يونيون برلين X ماينز 05 – الساعة 5.30 عصرا بتوقيت بغداد
جروتر فيورث X كولن – الساعة 5.30 عصرا بتوقيت العاصمة بغداد
آينتراخت فرانكفورت X بايرن ميونخ – الساعة 8.30 مساء بتوقيت بغداد
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ستراسبورغ X نيس – الساعة 7 مساء بتوقيت العاصمة بغداد
باريس سان جيرمان X سانت إيتيان – الساعة 11 مساء بتوقيت العاصمة بغداد.

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