تعرّف على المبارات المهمة لهذا اليوم

تعرّف على المبارات المهمة لهذا اليوم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تحتضن ملاعب كرة القدم اليوم الثلاثاء العديد من المباريات الهامة ، والتي تنحصر في الدور الحاسم المؤهل إلى مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2019-2020 ومباريات الإياب من دوري أبطال آسيا.وتبدأ اليوم مباريات الإياب من المرحلة الاخيرة التي ستؤهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا من خلال إقامة ثلاث مباريات ، على أن تستكمل بقية المباريات غداً الأربعاء والتي ستعلن عن أسماء الأندية المشاركة في المسابقة.وتنطلق في ساعات المساء منافسات إياب الدور 32 من كأس محمد السادس لأندية الأبطال لكرة الفدم ، حيث سيلعب العربي الكويتي ضد الاتحاد السكندري في ملعب صباح السالم ، والنادي الرياضي القسنطيني الجزائري أمام المحرق البحريني.وتتوجه الأنظار إلى ملعب الجوهرة المشعة ، حيث سيلعب الاتحاد السعودي أمام الهلال السعودي في مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا ، في حين سيخوض شنغهاي الصيني مباراة صعبة أمام اوراوا ريد دياموندز الياباني.ومن ناحية أخرى ، فمن المقرر أن تقام في ساعات فجر الثلاثاء الأربعاء منافسات الذهاب من الدور ربع النهائي من كوبا ليبرتادوريس من خلال إقامة مباراة واحدة ، حيث سيلعب بالميراس البرازيلي ضد جريميو في ملعب براخو انتاريخا.وبالإضافة إلى ذلك ، تستكمل امباريات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي من خلال إقامة مباراة واحدة تجمع بين مونبلييه وليون في ملعب دو لا موسون ، على أن يلعب ليل أمام سانت إيتيان ونيس ضد مارسيليا غداً الأربعاء في ختام الجولة.ومن ناحية أخرى ، فمن المقرر أن تقام في ساعات فجر الثلاثاء الأربعاء المباراة النهائية من كأس الولايات المتحدة لكرة القدم بين فريقي أتلانتا يونايتد ومينيسوتا يونايتد ، والتي ستقام في تمام الساعة الثالثة فجراً بتوقيت مكة المكرمة.وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الموافق 27 / 08 / 2019 بتوقيت مكة المكرمة:-
* دوري أبطال أوروبا (إياب تحديد المتأهل إلى دور المجموعات)
روزنبورغ (النرويج) × دينامو زغرب (كرواتيا) .. الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD)
كراسنودار (روسيا) × أوليمبياكوس (اليونان) .. الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD)
النجم الأحمر (صربيا) ×يونج بويز (سويسرا) .. الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD)
* كأس محمد السادس للأندية الأبطال (ذهاب الدور 32)
العربي (الكويت) × الاتحاد السكندري (مصر) .. الساعة 20:15 بتوقيت مكة المكرمة (أبوظبي الرياضية1)
النادي الرياضي القسنطيني (الجزائر) × المحرق (البحرين) .. الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة (أبوظبي الرياضية2)
* دوري أبطال آسيا (ذهاب الدور ربع النهائي)
شنجهاي (الصين) × أوراوا ريد دياموندز (اليابان) .. الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS 1 HD)
الاتحاد (السعودية) × الهلال (السعودية) .. الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS 2 HD)
* كوبا ليبرتادوريس (إياب الدور ربع النهائي)
بالميراس (البرازيل) × جريميو (البرازيل) .. الساعة 03:30 من فجر يوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD)
* الدوري الفرنسي (الجولة الثالثة)
مونبلييه × أولمبيك ليون .. الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS 5 HD)
* كوبا سود أمريكانا (إياب الدور ربع النهائي)
لا ايكوايداد (كولومبيا) × أتلتيكو مينيرو (البرازيل) .. الساعة 03:30 من فجر يوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD)
* دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي (الجولة الثانية)
القادسية × التقدم .. الساعة 18:45 بتوقيت مكة المكرمة (السعودية الرياضية)
الجيل × البكيرية.. الساعة 18:45 بتوقيت مكة المكرمة (السعودية الرياضية)
الباطن × النهضة .. الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة (السعودية الرياضية)
حطين × المجزل .. الساعة 19:10 بتوقيت مكة المكرمة (السعودية الرياضية)
الطائي × الكوكب .. الساعة 19:15 بتوقيت مكة المكرمة (السعودية الرياضية)
* كأس الولايات المتحدة الأمريكية (المباراة النهائية)
أتلانتا يونايتد × مينيسوتا يونايتد .. الساعة 03:00 من فجر يوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD)

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