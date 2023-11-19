تعرّف على تشكيلة المنتخب الأولمبي العراقي لمواجهة نظيره الأمريكي

تعرّف على تشكيلة المنتخب الأولمبي العراقي لمواجهة نظيره الأمريكي
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الأولمبي لمواجهة نظيره الأمريكي.ويخوض منتخبنا الأولمبي في الساعة السابعة من مساء اليوم، مباراته التجريبية الأولى في معسكره التدريبي المقام في مدينة مورسيا الإسبانية عندما يواجه نظيره منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.وادناه التشكيلة الأساسية والاحتياط للمنتخب الأولمبي:

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *