تعرّف على تشكيلة فريق برشلون أمام سوسيداد اليوم

تعرّف على تشكيلة فريق برشلون أمام سوسيداد اليوم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استقر الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، على ملامح تشكيل فريقه لمباراة ريال سوسيداد المقررة مساء اليوم الاربعاء، في كأس السوبر الإسباني.وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن “كومان سيبدأ بالثلاثي ليونيل ميسي وعثمان ديمبلي وأنطوان جريزمان في هجوم برشلونة”.واضافت أن من المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: تير شتيجن
الدفاع: ألبا – لينجليت – أراوخو – دست
الوسط: دي يونج – بوسكيتس – بيدري
الهجوم: جريزمان – ميسي – ديمبلي.
ويلتقي البارسا وسوسيداد، مساء اليوم الأربعاء، في نصف النهائي الأول للسوبر الإسباني، علما بأن الفائز سيواجه المتأهل من مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو التي ستقام مساء غد الخميس على ملعب الاخير. 

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