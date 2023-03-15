تعرّف على تشكيلة منتخبنا الشبابي أمام نظيره الياباني

تعرّف على تشكيلة منتخبنا الشبابي أمام نظيره الياباني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نشر اتحاد الكرة، تشكيلة منتخبنا الشبابي الأساسية في مواجهة نظيره الياباني في الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا دون 20 عاماً، والتي ستجري في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، بتوقيت بغداد.

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