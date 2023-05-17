تعرّف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم

تعرّف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزييتن في بغداد سجلتا صباح اليوم 144600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.فيما كانت الأسعار صباح أمس الثلاثاء 146000 دينار مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 143500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.أما في اربيل ، فان سعر البيع 145000 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 144900 دينار مقابل 100 دولار.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *