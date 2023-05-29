تعرّف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم

تعرّف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم سعر صرف بلغ 146600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الاسعار صباح يوم امس الاحد 146300 دينار مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 145500 دينار عراقي لكل 100 دولار.أما في اربيل ، فقد سجل سعر بيع الدولار  ارتفاعاً أيضاً  146850 ديناراً مقابل الدولار وسعر الشراء 146800 دينار مقابل 100 دولار.

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