تعرّف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم

تعرّف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلت صباح اليوم 146400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.فيما كانت الاسعار صباح يوم امس الثلاثاء 146650 دينارا مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 145500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.أما في اربيل  فان سعر بيع الدولار 146550 دينارا مقابل الدولار وسعر الشراء 146500 دينار مقابل 100 دولار.

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