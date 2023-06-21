تعرّف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم

تعرّف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ  146350 دينارا مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار صباح يوم امس الثلاثاء 146200 دينار.اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 145500 دينار لكل 100 دولار.أما في اربيل  فان  سعر الدولار بلغ  146450 دينار، وسعر الشراء 146400 دينار مقابل 100 دولار.

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