تعرّف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم

تعرّف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 147550 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار ليوم امس السبت 147400 دينار مقابل 100 دولار.اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 146500 دينار لكل 100 دولار.ما في اربيل  فان البورصة سجلت سعر البيع 147300 دينار، وسعر الشراء 147250 دينارا مقابل 100 دولار.

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