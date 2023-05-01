تعرّف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم

تعرّف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 142500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الاسعار صباح امس الاحد 141400 دينار مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 141500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.وفي اربيل سجل سعر الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 143350 ديناراً مقابل الدولار وسعر الشراء 142000 دينار مقابل 100 دولار.

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