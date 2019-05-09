تعرّف على شروط الترشيح لمنصب رئيس إقليم كردستان وفق مقاسات أحزاب العوائل!

تعرّف على شروط الترشيح لمنصب رئيس إقليم كردستان وفق مقاسات أحزاب العوائل!
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- أعلن برلمان اقليم كردستان، الخميس، فتح باب الترشح لرئاسة الأقليم. فيما وضع ثلاثة شروط للمترشحين للمنصب.وافاد مصدر سياسي، إن “برلمان اقليم كردستان أعلن اليوم، عن فتح باب الترشح لرئاسة اقليم كردستان”، لافتا إلى أنه “وضع ثلاثة شروط للمترشحين”.وأضاف المصدر، أن البرلمان اشترط توفر الشروط فيما يرشح نفسه لمنصب رئيس الاقليم:
ـ أن يكون عمره عند ترشيح نفسه لا يقل عن 40 عاما
– أن يكون من مواطني وسكنة اقليم كردستان العراق 
– أن يكون متمتعا بكافة حقوقه السياسية والمدنية
وصادق برلمان كردستان، أمس الأربعاء، على تعديل قانون رئاسة الإقليم.اما التحصيل الدراسي غير مهم وهذا ما تسبب بانسحاب حراك الجيل الجديد من التصويت على القانون   لعدم تثبيت التحصيل الدراسي في القانون من قبل احزاب العوائل لاحتمال عودة مسعود البارزاني لذات المنصب لاحقا .

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