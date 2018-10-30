تعزيز التعاون بين الطيران المدني العراقي والإيراني
آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- وقعت منظمة الطيران المدني الايرانية ونظيرتها العراقية، في بغداد، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما.وقال مدير قسم العلاقات العامة في منظمة الطيران المدني الايرانية رضا جعفر زاده في حديث صحفي له اليوم، ان “مذكرة التفاهم تشمل زيادة عدد الرحلات الاسبوعية المسيرة بين البلدين من 91 الى 120 رحلة”.واضاف ان “مذكرة التفاهم تشمل ايضا التعاون في مجالات التدريب والسلامة والاتفاق على شؤون عديدة كالتعاطي والتعاون في مجالات التعليم، وسلامة الطيران، ومراجعات منظمة الطيران المدني الدولي المستمرة والملاحة الجوية”.وتابع جعفر زاده إنه “خلال زيارة الوفد الايراني، وقّعت منظمة الطيران الوطنية على وثيقتين، مع نظيرتها العراقية، حول التعاون بين البلدين في شؤون الطيران ومجالات البحث والإنقاذ، كما زار الوفد الايراني مطار النجف الدولي واطلع على شؤون تقديم الخدمات للمسافرين الإيرانيين واجرى حوارا مع سلطات المطار بشأن رفع مستوى الخدمات”.