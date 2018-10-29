تعليق عضوية نواب البصرة احتجاجا على عدم تمثيل محافظتهم في حكومة عبد المهدي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن محافظة البصرة صفاء الغانم، الاثنين، عن تعليق نواب المحافظة عضويتهم في مجلس النواب احتجاجا على عدم تمثيلهم في التشكيلة الوزارية، مشيرا إلى أن موقف نواب البصرة من الحكومة الجديدة سيعلن بعد الزيارة الاربعينية.وقال الغانم في تصريح صحفي له اليوم، “نحن نواب البصرة البالغ عددنا 25 نائباً اتفقنا على تعليق عضويتنا في البرلمان مالم يكن هناك تمثيلا وزاريا للمحافظة في حكومة عادل عبد المهدي”، مبينا أن “تعليق العضوية هو من اجل الضغط على عادل عبد المهدي، لمنح البصرة احدى الوزارتين اما النقل او النفط، حيث سيحسم الموضوع بعد الزيارة الاربعينية”.وأضاف، أن “نواب البصرة اتفقوا سابقاً مع رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي على منح البصرة حصتها من البترودولار، وتنفيذ مشاريعها، ولكنه لم يطبق شيء مما وعد به، واليوم فأن الكرة لن تعاد مرة اخرى، الامر الذي جعل البصرة تطالب بوزير في الحكومة الجديدة”.واوضح الغانم، انه “بعد الزيارة الاربعينية، سيتم تحديد موقف البصرة تجاه الحكومة من خلال اجتماع نواب البصرة مع بعضهم”، مؤكدا أن “البصرة لم ترشح شخصية لاحدى وزارات عبد المهدي، لكن بامكان رئيس الوزراء اختيار من يراه مناسباً من الشخصيات البصرية لاحدى الوزارتين المذكورتين”.