تعيبان يدعو عبد المهدي بإيقاف الإطماع الكويتية

بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا النائب عبد الأمير التعيبان الدبي، اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي يزور الصين حاليا، إلى عدم العودة لبغداد قبل حسم قضية ميناء الفاو و”مواجهة أطماع الكويت”.وقال الدبي في حديث صحفي: “ادعو دولة رئيس الوزراء الموقر ان يفعل كما فعل نوري السعيد في مواجهة أطماع الاتراك في الموصل، حيث انه لم يرجع من لندن الا ان اثبت عراقيتها في عصبة الأمم”.وخاطب الدبي، عبد المهدي قائلا: “ادعوك دولة الرئيس ان لاتعود من بكين الا وحسمت قضية ميناء الفاو مع الصين الشعبية لمواجهة أطماع الكويت”، مستغربا بقوله “شلون دنيا خوانة!”.