تعيش اليوم على المعونات بعد أن كانت مليونيرة

بعد 18 عاما من فوزها بيانصيب 2.5 مليون دولار، تعيش الفائزة بالجائزة كالي روجرز على المعونات الحكومية المالية اليوم، بعد أن أفلست تماما.

وكانت روجرز أصغر متسابقة تفوز بيانصيب

، عندما كان عمرها 16 عاما فقط، عام 2003، وفقا لصحيفة “الصن” البريطانية.

وحطمت روجرز سيارتها مؤخرا، عندما كانت منتشية بمخدرات الكوكايين أثناء القيادة، بينما ألقت الشرطة القبض عليها أثناء محاولتها الهرب قبل الاصطدام، ليتبين لاحقا أنها المراهقة التي حصلت على 2.5 مليون دولار قبل 18 عاما.