تعيين الإطارية (سناء الموسوي) مستشارة “اجتماعية”للسوداني

تعيين الإطارية (سناء الموسوي) مستشارة “اجتماعية”للسوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عين رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني،  الثلاثاء، سناء الموسوي، مستشارا جديدا له بشؤون الحماية الاجتماعية.وذكر مكتب الموسوي، في بيان مقتضب ، أن “رسميا.. سناء الموسوي مستشاراََ لرئيس الوزراء لشؤون الحماية الاجتماعية”.يشار الى أن الموسوي تشغل حاليا منصب مدير هيئة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.وكان السوداني قد اتخذ عدة قرارات خلال الايام السابقة تضمن تعيينه مديرا جديدا لمكتبه، والمكتب الإعلامي، فضلا عن مستشار له لشؤون الشباب والرياضة، كما قام بتعيين مستشار اخر لحقوق الانسان، والسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة.يذكر ان سناء هي نائبة إطارية من ميليشيا العصائب .

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