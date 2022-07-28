تعيين (الزبيدي) مديرا لمكتب رئيس الوزراء

تعيين (الزبيدي) مديرا لمكتب رئيس الوزراء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر حكومي مطلع ،الخميس، بأن رئيس مجلس الوزراء اصدر اوامر بتكليف بديل عن مدير مكتبه السابق رائد جوحي.وأضاف المصدر؛ أن الكاظمي اصدر أمراً بتعيين ابراهيم الزبيدي مديراً لمكتب رئيس مجلس الوزراء خلفا لرائد جوحي.واضاف المصدر، ان الكاظمي كذلك أصدر امرا بتعيين عامر الحلو الموسوي بمهام الوكيل لرئيس جهاز المخابرات العراقي.وأشار إلى ان الزبيدي والحلو من المقربين من التيار الصدري.

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