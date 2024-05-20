تعيين القاضي (جاسم جزاء) عضوا احتياطيا في المحكمة الاتحادية

تعيين القاضي (جاسم جزاء) عضوا احتياطيا في المحكمة الاتحادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أدى القاضي جاسم جزاء جافر اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، بعد صدور مرسوم جمهوري بتعيينه عضوا احتياطيا في المحكمة الاتحادية العليا.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ، أن “رشيد هنأ القاضي جافر متمنيا له النجاح والتوفيق والسداد في أداء مهام عمله”، مؤكدا على “الدور المنوط بالقضاة في تعزيز هيبة الدولة، وخدمة العدالة، وإنفاذ سلطة القانون، وحماية السلم الاجتماعي”.واشار الرئيس رشيد إلى”أهمية استقلالية القضاء لتكريس دولة المؤسسات، ومواصلة العمل لمكافحة الفساد وحماية المال العام وصون المكتسبات وضمان الحقوق والحريات”.بدوره، أكد القاضي جاسم جزاء جافر، وفقاً للبيان، التزامه بالعمل لإظهار الحق وتحقيق العدالة والحفاظ على تطبيق القوانين والتشريعات التي تنظم الحياة المجتمعية العامة”.

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