تعيين العراقي غازي فهد مدربا لفريق العين الإماراتي

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القضاء يعترض على عمل القضاة في مفوضية الانتخابات
مستشار صالح:الكتل السياسية لاتحترم الشارع المنتفض في اختيار رئيس الوزراء الجديد
بالوثيقة..(56) نائبا يطالبون رئيس الجمهورية بترشيح محمد علاوي لرئاسة الوزراء
حقوق الإنسان:29 حالة اغتيال نفذت ضد النشطاء المدنيين من قبل ميليشيات الحشد
مصدر:الحلبوسي في أربيل لإقناع قادة الكرد على التصويت لصالح السهيل
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الحديثي:حكومة عبد المهدي بحاجة إلى “تخريجة” قانونية لإرسال موازنة 2020 إلى البرلمان
تحالف الفتح:شروطنا لمرشح رئاسة الوزراء دعم الحشد والمضي بالإتفاقيات التي ابرمها عبد المهدي مع إيران والصين
نائب يطالب بايقاف العمل بقانون التقاعد الجديد بسبب تسريح الكفاءات
تقرير أمريكي:المواطن العراقي يعيش بأقل من 6 دولار يوميا وجيل ما بعد 2003 سيحرر البلاد من الخونة واللصوص
حكومة واسط ترفض تغيير مدير منفذ زرباطية لـ” كفائته”
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السوداني مرفوض شعبيا رغم إصرار صالح والحلبوسي والأحزاب ومن ورائهم إيران على ترشيحه لرئاسة الوزراء
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
متظاهروا العراق:السيستاني صمام أمان لحكومات الفساد
مرجعية السيستاني ترفض اِسقاط نظام الفساد والخيانة
إيران تستدعي الصدر
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وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
شباب ميسان الثائر يغلقون مكتب التلفزيون الرسمي في المدينة
اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
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- اذاعة INN