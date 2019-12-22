تعيين العراقي غازي فهد مدربا لفريق العين الإماراتي

تعيين العراقي غازي فهد مدربا لفريق العين الإماراتي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قرر نادي العين الاماراتي، الاحد، تعيين المدرب العراقي غازي فهد مدربا لفريقه الكروي.وقال مصدر مطلع ،ان”نادي العين الاماراتي كلف المدرب العراقي غازي فهد لقيادة الفريق بشكل مؤقت بعد اقالة مدربه الكرواتي ايفان ليكو”.وسبق لفهد قيادة العديد من الاندية العراقية والعربية واكتشف عدد من اللاعبين البارزين من بينهم عمر عبدالرحمن (عموري).

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