تعيين المستشار رقم 121 للسوداني لمتابعة مشاريع الناصرية والديوانية

تعيين المستشار رقم 121 للسوداني لمتابعة مشاريع الناصرية والديوانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت، بتعيين ناصر تركي ياسر مستشاراً لرئيس الوزراء لمتابعة مشاريع محافظتي ذي قار والديوانية.وقال المصدر، إن ” رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أصدر امرا بتعيين ناصر تركي ياسر مستشاراً له لمتابعة مشاريع محافظتي ذي قار والديوانية”.وأشار المصدر الى ان ” ناصر تركي كان نائبا عن محافظة ذي قار خلال الدورة النيابية الرابعة”.يذكر انه بتعين ناصر يكون عدد مستشاري السوداني وصل إلى 121 مستشارا.

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