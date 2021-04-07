تعيين الولائي الخفاجي محافظا لذي قار

تعيين الولائي الخفاجي محافظا لذي قار
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بغداد/شبكة أخبار العراق-  بأمر من الكاظمي تعيين الولائي أحمد الخفاجي محافظا لذي قار .يذكر ان الولائي الخفاجي هو طبيب فاشل متعاطف مع الحرس الثوري  والزعامات الميليشياوية . 

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