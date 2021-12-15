تعيين مدرب لياقة ومحلل لكل فريق في الدوري العراقي الممتاز

تعيين مدرب لياقة ومحلل لكل فريق في الدوري العراقي الممتاز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر الاتحاد العراقي بكرة القدم، تعيين مدرب لياقة ومحلل لكل فريق في دوري الكرة الممتاز.وقال مصدر في الاتحاد ، ان “الاتحاد العراقي، قرر تعيين مدرب لياقة بدنية ومحلل فني لكل فريق في الدوري العراقي”.واضاف ان “هذا الاجراء يأتي لرفع مستوى اللاعبين ولياقتهم البدنية بعد تراجع ادائهم مع المنتخب الوطني في الاونة الاخيرة، لا سيما وان اغلبهم لا يستطيع اكمال مباراة كاملة”.يذكر ان المنتخب الوطني لم يحقق الفوز في 10 مباريات متتالية.

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