تعيين مديرا جديداً لمصرف الرافدين

تعيين مديرا جديداً لمصرف الرافدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-أعلن مصرف الرافدين، الاثنين، تسلم مدير عام مصرف الرافدين محمد سمير عباس، مهامه بإدارة المصرف وكالة وذلك تنفيذاً لتوصيات وقرارات مجلس الوزراء ووزارة المالية.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ، إن “المدير العام عقد فور مباشرته بمهام عمله اجتماعاً موسعا برؤساء الأقسام واستمع لمهام وطبيعة عملهم، وشدد على ضرورة تعاون الجميع وتذليل المعوقات والمشاكل التي تعترض المواطن وتقديم الخدمات للزبائن وتسهيل انجاز واتمام معاملاتهم بالسرعة الممكنة وتبسيط الإجراءات بعيداً عن حلقات الروتين”.ووجّه المدير العام كذلك، بحسب البيان، بـ”مضاعفة الجهود والعمل على النهوض وتطوير العمل المصرفي بالشكل الذي يليق بمكانة المصرف”. 

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