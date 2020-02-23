تعّرف على جدول مباريات الدوري الإسباني لهذا اليوم

تعّرف على جدول مباريات الدوري الإسباني لهذا اليوم
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بغداد/شبكة أخبار العراق- تختتم اليوم الأحد الموافق يوم 23 من شهر فبراير لعام 2020 الجاري، مباريات الجولة 25 من الدوري الإسباني لموسم 2019-2020 والذي يحمل لقبه نادي برشلونة وهو أيضا المتصدر لجدول ترتيب هذا الموسم بفارق نقطتين عن النادي الملكي ريال مدريد.في أبرز لقاءات اليوم يستقبل أتليتكو مدريد المنتشي بفوزه الأوروبي على فريق ليفربول الإنجليزي، فريق فياريال على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” في لقاء صعب ومعقد بسبب فارق النقطتين بين الفريقين.أما خيتافي صاحب المفاجأة الكبرى هذا الموسم وصاحب المركز الثالث سيستقبل فريق اشبيلية العنيد حيث يفصل أيضا بين الفريقين نقطتين وهي مباراة خارج التوقعات تماما.مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
مباراة اوساسونا وغرناطة اليوم الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة Bein 3
مباراة ديبورتيفو ألافيش وأتليتك بيلباو اليوم الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة Bein 3
مباراة بلد الوليد وإسبانيول اليوم الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة Bein 3
مباراة خيتافي واشبيلية اليوم الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة على قناة Bein 3
مباراة أتلتيكو مدريد و فياريال اليوم الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة Bein 3.انته

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