تعّرف على جدول مباريات اليوم

تعّرف على جدول مباريات اليوم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- سيكون عشاق كرة القدم، على موعد مع مباريات حارقة وممتعة مساء اليوم السبت، حيث ستقام العديد من المواجهات التي تعد بالإثارة سواء على الصعيد الأوروبي وحتى العربي.ومن المتوقع أن يشهد اليوم، تتويج نادي برشلونة بلقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي، وذلك في حال انتصاره على ليفانتي، في اللقاء الذي يجمع بينهما على أرضية ملعب الكامب نو.وإليكم جدول مواعيد أهم مباريات اليوم السبت 27/4/2019 بتوقيت مكة المكرمة (جرينتش +3) على النحو التالي:
كأس خادم الحرمين الشريفين .. نصف النهائي:
الاتحاد ضد النصر.. عند تمام الساعة 7:25 مساءً (الرياضية السعودية)
دوري أبطال أفريقيا:
الترجي التونسي ضد مازيمبي الكونجولي.. عند تمام الساعة 7:00 مساءً (بي إن سبورتس 1)
الدوري الإنجليزي:
توتنهام هوتسبير ضد وست هام يونايتد.. عند تمام الساعة 2:30 مساءً (بي إن سبورتس 2)
ساوثهامتون ضد بورنموث.. عند تمام الساعة 5:00 مساءً
كريستال بالاس ضد إيفرتون.. عند تمام الساعة 5:00 مساءً
واتفورد ضد وولفرهامبتون.. عند تمام الساعة 5:00 مساءً
فولهام ضد كارديف سيتي.. عند تمام الساعة 5:00 مساءً
برايتون ضد نيوكاسل يونايتد.. عند تمام الساعة 7:30 مساءً (بي إن سبورتس 2)
الدوري الإسباني:
أتلتيك بيلباو ضد ديبورتيفو ألافيس.. عند تمام الساعة 2:00 مساءً (بي إن سبورتس 3)
أتلتيكو مدريد ضد بلد الوليد.. عند تمام الساعة 5:15 مساءً (بي إن سبورتس 3)
ليجانيس ضد سيلتا فيجو.. عند تمام الساعة 7:30 مساءً (بي إن سبورتس 3)
برشلونة ضد ليفانتي.. عند تمام الساعة 9:45 مساءً (بي إن سبورتس 3)
الدوري الإيطالي:
بولونيا ضد إمبولي.. عند تمام الساعة 4:00 مساءً
روما ضد كالياري.. عند تمام الساعة 7:00 مساءً (بي إن سبورتس 4)
إنتر ميلان ضد يوفنتوس.. عند تمام الساعة 9:30 مساءً (بي إن سبورتس 4)
الدوري الألماني:
بوروسيا دورتموند ضد شالكه 04.. عند تمام الساعة 4:30 مساءً (بي إن سبورتس 5)
آينتراخت فرانكفورت ضد هيرتا برلين.. عند تمام الساعة 4:30 مساءً
هانوفر 96 ضد ماينز 05.. عند تمام الساعة 4:30 مساءً
فورتونا دوسلدورف ضد فيردر بريمن.. عند تمام الساعة 4:30 مساءً
لايبزيج ضد فرايبورج.. عند تمام الساعة 4:30 مساءً
شتوتجارت ضد بوروسيا مونشنغلادباخ.. عند تمام الساعة 7:30 مساءً (بي إن سبورتس 5).

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