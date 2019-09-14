تغيير الجلد ..النجيفي يعلن عن تشكيل “جبهة الإنقاذ والتنمية”

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غداً..اقتراع انتخاب الرئاسة التونسية
الخزانة الأمريكية:فرنسا لن تمنح إيران قرضا بقيمة 15 مليار دولار دون موافقتنا
الأمم المتحدة:إعلان نتياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية ستكون مدمرة للسلام الإقليمي
البيت الأبيض:كوبرمان قائماً بأعمال مستشار الأمن القومي بدلاً من بولتون
البرلمان البريطاني يرفض طلبا لرئيس الوزراء لإجراء انتخابات برلمانية جديدة
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عبد المهدي سيجعل العراق أكبر سوقا للبضائع الخارجية الفاسدة على حساب الإنتاج المحلي
الكلابي:حكومة كردستان مدينة للحكومة الاتحادية أكثر من 100 مليار دولار
شمس الدين:80% من موازنة حكومة مسرور تذهب إلى عائلتي بارزاني وطالباني
ناشطون بصريون:اتفاقية خور عبدالله باطلة ويجب إلغائها
الخزانة الأمريكية تطالب العراق بالاعتماد على نفسه في تأمين الطاقة الكهربائية
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بين القوات العسكرية الزائدة عن الحاجة واستمرار عملياتها “الزائفة” الخزينة تستنزف
الشعب العراقي لايتحمل أستمرار فشل حكومة عبد المهدي
الحلبوسي أنهى فصلا مزعجا من حياته السياسية برفع الحصانة عن الزوبعي
بغداد وذي قار تحت سيطرة مليشيا كتائب حزب الله
منظمات مدنية وحقوقية:مجلس النواب العراقي ضد الشعب بإقراره تعديل قانون الانتخابات المحلية
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- متابعات خاصة
استقرار العراق بإقالة عبد المهدي وحل ميليشيات الحشد الشعبي
إصرار زعماء ميليشيات الحشد الشعبي بالدفاع عن إيران..العراق إلى المجهول
مكتب عبد المهدي إيراني الإرتباط والعقيدة
السجون العراقية مسالخ بشرية وجرائم قتل يومية خارج الدستور والقانون
بعد الدعارة ونشر المخدرات.. مليشيات الحشد تسيطر على تجارة المشروبات الروحية
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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- اذاعة INN