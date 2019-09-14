تغيير الجلد ..النجيفي يعلن عن تشكيل “جبهة الإنقاذ والتنمية”

تغيير الجلد ..النجيفي يعلن عن تشكيل “جبهة الإنقاذ والتنمية”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي، السبت، بالإعلان رسميا عن تشكيل تحالف جبهة الإنقاذ والتنمية برئاسة نائب رئيس الجمهورية السابق اسامة النجيفي.وافاد المصدر، إنه “تم اليوم، الإعلان رسميا تشكيل تحالف جبهة الإنقاذ والتنمية برئاسة نائب رئيس الجمهورية السابق اسامة النجيفي”.وقال النجيفي، في وقت سابق، إن المشروع السياسي الجديد مشروع ذو رؤية وأهداف، وهو يستفيد من تجربة المرحلة الماضية بكل اخفاقاتها، ذلك أن ما يحدث اليوم أمر غير مقبول ولابد من الاصلاح والتغيير لصالح مجتمع متماسك تسوده الوحدة الوطنية.وأضاف، أن جبهة الانقاذ والتنمية جبهة غير طائفية، بل هي مضادة بالكامل للنهج والتصرفات والاجراءات الطائفية، وأحد أهدافنا هو التصدي لأي منهج طائفي.

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